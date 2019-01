Avelgemnaar krijgt drie jaar voor poging doodslag op agent

In april vorig jaar nam hij bij een schermutseling het dienstwapen af van haar collega in de jeugdrechtbank. Hij richtte het wapen op de vrouw, haalde de trekker over, maar het wapen was gelukkig niet schietklaar. De man was aanwezig in de jeugdrechtbank omdat hij samen met zijn minderjarige zoon voor de jeugdrechter moest verschijnen. De jeugdrechter wilde de jongen van 13 in een open jeugdinstelling plaatsen. Maar daar gingen de vader en de zoon niet mee akkoord. De agressieve vader kon overmeesterd worden.

Lees ook: