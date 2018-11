Avelgem herdenkt gifgasaanval

Het gedenkteken voor Daniël Vermandere, de apotheker die in 1918 heel veel slachtoffers van de gifaanval in Avelgem heeft gered, is opgewaardeerd.

De gedenksteen is op een sokkel geplaatst met daarop een biografie en een foto van deze Avelgemse oorlogsheld.

Avelgem lag tijdens de eerste wereldoorlog ver van het front en maakte tijdens de bezetting al bij al weinig gruwel mee. Maar op het einde van de oorlog, als de Duitsers zich aan het terugtrekken waren, schoten ze nog alle munitie die ze over hadden van op de Kluisberg af in de richting van het centrum van Avelgem. Tussen 26 oktober en 9 november zijn daarbij 273 burgers omgekomen. Bij die aanvallen is toen ook voor het eerst in de geschiedenis mosterdgas gebruikt tegen burgers.

Apotheker Daniël Vermandere kende de gevolgen van de gasaanval. Hij hielp waar hij kon en bracht slachtoffers naar de verschillende hospitalen. Op 7 november 1918 stierf hij in het ziekenhuis van Moeskroen door het gas. Zijn gerenoveerd monument wordt op 11 november officieel ingehuldigd.