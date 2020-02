Basketbalclub Avanti Brugge speelt vanaf volgend seizoen in de vernieuwde sporthal van atheneum Jan Fevijn. De opknapbeurt kadert in een grote renovatie van sportsites in de stad en kost bijna 500.000 euro.

Ook zaalvoetbalclub Assebroeke zal in de sportzaal spelen. De kleedkamers en de cafetaria van het complex zijn gerenoveerd en ook de sportvloer steekt in het nieuw. Volgende maand komen er nog losse basketbaldoelen en een tribune bij. Eerst nemen de jeugdploegen van Avanti Brugge hun intrek in de zaal. Later volgt dan wellicht de eerste ploeg.