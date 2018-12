Avant‐première Eigen Kweek 3 voor Warmste Week

Zij kunnen de eerste twee afleveringen van Eigen Kweek seizoen 3 exclusief in avant‐première vertonen in de Budascoop. Om de avond compleet te maken zullen ook enkele acteurs, zoals Mathias Sercu, Sien Eggers, Maaike Cafmeyer, Piv Huvluv,… , regisseur Joël Vanhoebrouck en de producent aanwezig zijn. Na de film is er een gesprek met de cast.

De Muziekbank is een initiatief van het Streekfonds West‐Vlaanderen waarbij ze middelen inzamelen voor de aankoop van muziekinstrumenten voor kansarme kinderen en/of jongeren uit de provincie. Of financiële steun geven aan muziekprojecten voor diezelfde doelgroep.

Het project sluit daarbij naadloos aan bij de actie ‘Een Hart voor West‐Vlaanderen’ waarbij Streekfonds WestVlaanderen de voorbije jaren al meer dan 400 projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren in West‐Vlaanderen steunden, waaronder ook cineMAATjes en filmkampjes voor kinderen in armoede van kunstencentrum BUDA. Omwille van die eerdere samenwerkingen, besloot kunstencentrum BUDA mee zijn schouders te zetten onder dit project voor de Muziekbank.

Eigen Kweek is een komische reeks over de familie Welvaert, die zich afspeelt in de Westhoek. De reeks kende al twee succesvolle seizoenen, en op 1 januari start één met de uitzending van het derde – en tevens laatste ‐ seizoen. Deze benefiet voor de Warmste Week is volledig uitverkocht. Verwacht wordt dat de actie een behoorlijk bedrag inzamelt.