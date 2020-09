Er zal een autopsie uitgevoerd worden op het lichaam van een vrouw van 35 die zondagmorgen is overleden in een appartement in Westende.

De vrouw werd dood aangetroffen in een appartement langs de Distellaan. Ze zou bekend zijn in het drugsmilieu en de kans is dus reëel dat ze overleden is aan een overdosis. Dat zal de autopsie moeten uitwijzen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren er nog drie andere personen aanwezig. Zij zijn intussen verhoord.

