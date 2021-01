Autootjes van Matchboxliefhebber zijn felbegeerd

Vandaag worden zowat 500 Matchboxautootjes van verzamelaar Philip Sergeant uit Moorsele in het Verenigd Koninkrijk geveild.

Een aantal exemplaren halen recordcijfers. Zoals de Mercury Cougar van het automerk Ford, dat voor 7.000 pond de deur uitgaat. Ook twee wagentjes van het benzinemerk BP hebben eenzelfde opbrengst opgebracht. Het absoluut hoogterecord ging naar een rode Vauxhall. Alles samen gaat het om 63.000 pond. Maar de man zal daar uiteindelijk ook zware commissielonen moeten op betalen.

Al veertig jaar lang verzamelt Philip Sergeant uit Moorsele de populaire speelgoedautootjes die zo klein zijn dat ze in een luciferdoosje passen. Vandaar ook de naam Matchbox. Het eerste modelletje verscheen in 1953 en sindsdien zijn er al miljarden van verkocht. De Moorselenaar heeft er intussen 20.000 in zijn collectie zitten, maar 500 unieke exemplaren worden geveild door het gespecialiseerde veilinghuis Vectis.

