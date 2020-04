Medewerkers van het AZ Sint-Lucas in Brugge kunnen voortaan een gezonde maaltijd uit een automaat meenemen naar huis na een lange shift. Het is de eerste keer dat de firma Kjure zo’n automaat plaats aan een ziekenhuis in West-Vlaanderen.

In tijden van hamsteren en lange wachtrijen in de supermarkten kan het zorgpersoneel zo snel aan gezonde gerechtjes geraken. De automaat wordt dagelijks aangevuld. Tijdens de coronacrisis is de vraag naar bereide maaltijden ook kleiner omdat veel mensen thuis zijn. Dus het is voor een voedingsbedrijf kwestie van vindingrijk te zijn en te mikken op de juiste doelgroepen, zoals zorgverleners, zegt Nicolas Maelfait van Kjure.