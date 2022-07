Autogroep Dex breidt uit naar Noord-Frankrijk

“In heel Europa is er een consolidatie in de sector aan de gang," zegt Joost Huys. Hij bouwde in Hooglede de eerste garage om tot een Dex-vestiging. Nu zijn er zeventien verdelers in ons land, en de groep verkoopt ook online. En nu kijken ze dus ook over de grens. "Wij nemen zelf het initiatief en zullen onze succesvolle Belgische formule nu ook in Frankrijk lanceren. Samen met Verbaere hebben we de ambitie uit te groeien tot een Europese speler”, klinkt het.

Dex is lang geen kleine speler meer: het bedrijf noteerde vorig jaar bijna 70 miljoen euro omzet. Omdat mensen een auto nog altijd het vaakst in een showroom kopen breidt de groep daarom uit. Dex gaat daarvoor in zee met de Franse groep Verbaere. Die groep heeft 12 merken in een vijftiental garages in Noord-Frankrijk.

“Noord-Frankrijk is de logische eerste stap in onze buitenlandse expansie”, legt Joost Huys uit. “En in Jean-Charles Verbaere (42) hebben we een partner gevonden die dezelfde visie deelt. Samen zullen we Dex verder uitbouwen zoals we dat in België hebben gedaan, via een netwerk van filialen. De eerste garage komt in Douai, waar er op dit moment een showroom en eerste logistiek centrum wordt gebouwd.”