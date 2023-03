Autofanaten steken ongeneeslijk zieke Janis hart onder de riem

Meer dan vijftig wagens stonden zaterdag klaar om een ritje te maken met Janis. In de voormiddag mocht hij ook al mee voor een ritje met een anonieme politiewagen. De mama van Janis, Annabel Fôret, ziet dat haar zoon ervan geniet: "Hij speelt heel graag Formule 1 op zijn XBOX. En nu ziet hij het in levende lijve. En mag hij het zelf meemaken. Ik denk dat zijn hartje nu ook wel aan 200 per uur slaat. Echt zot. Het is zot."

OPROEP VOOR VERJAARDAGSKAARTJES

Janis heeft een aandoening die de zenuwen, hersenen en spieren aantast en het proces is onomkeerbaar. Hij wordt dinsdag 22 jaar. Zus Janna lanceerde eerder al een oproep om hem met zoveel mogelijk verjaardagskaarten te verrassen: "Dank zij de oproep van Focus-WTV zijn al enorm veel kaartjes toegekomen in het centrum Pamele, waar hij verblijft. Maar die krijgt ie pas dinsdag op zijn verjaardag zelf."

ALLE ZORGEN VERGETEN

Maar vandaag kan hij eens alles vergeten. Al die getunede wagens op een rij, dit is een speeltuin voor Janis. En tal van autofanaten, de meesten leeftijdsgenoten, zetten met plezier hun schouders onder het initiatief. De zus, Janna, is blij voor haar broer: "Ik heb hem nog nooit zo zien lachen. Het is lang geleden. Het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat het wel een beetje bekomen zal worden, nu achteraf, dat hij wel een beetje recup zal nodig hebben. Maar we hebben het ervoor over. Vorig jaar lag hij op dat moment in het ziekenhuis en heeft hij zijn 21e verjaardag niet echt kunnen vieren. Daarom wilden we het nu al dubbel en dik doen."

