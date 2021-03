Autodief in Wervik opgepakt

In Wervik heeft een Dief toegeslagen in auto’s. Aan de hand van camerabeelden werd een verdachte geïdentificeerd. Het gaat om een 20-jarige man uit Wervik.

De verdachte zou ook gelinkt kunnen worden aan eerdere feiten van diefstal in Wervik in de afgelopen maand. In totaal gaat het om een 20-tal feiten.

De verdachte werd gisteren gearresteerd en werd uitgebreid verhoord. Hij wordt morgen voorgeleid voor de Onderzoeksrechter in Kortrijk; het parket vraagt zijn aanhouding.