Autodelen is succes, ook Koksijde start er nu mee

Eind vorig jaar waren er ruim 120.000 actieve gebruikers, bijna 40 procent meer dan in 2021. In West-Vlaanderen zijn er een 230-tal deelwagens. In Brugge alleen al zijn er een 70-tal auto's beschikbaar (zie kaart hieronder). In Kortrijk een 50-tal. Onlangs sprong zelfs het kleine Mesen op de kar. En nu dus ook Koksijde. De gemeente werkt samen met de firma claus2you om deelwagens ter beschikking te stellen van alle inwoners. Autodelen biedt heel wat voordelen. Een gedeelde wagen vervangt al snel vijf tot tien privéwagens, er is minder energie nodig om wagens te maken en de CO2-uitstoot daalt met twintig procent. (lees verder onder de kaart)

Goed voor de portemonnee

Burgemeester Marc Vanden Bussche: "Daarnaast doe je ook jouw portemonnee een plezier. Vergeet de dure aankoopprijs van een auto, de bijhorende belastingen en verzekeringen of de hoge brandstofprijzen. Je betaalt wanneer je de deelauto gebruikt. In de kostprijs is brandstof en een omniumverzekering inbegrepen. Zo bespaar je 3.000 euro per jaar."

Schepen van Mobiliteit Charlotte Castelein: "Een deelauto is ook perfect als tweede wagen. Een extra auto is erg duur en staat vaak meer stil dan hij wordt gebruikt. Ook wachten op het openbaar vervoer is verleden tijd. De wagen staat elke dag en elk uur klaar voor jou."