Autodelen op het platteland? Het kan, in Zonnebeke

Deelwagens we kennen het al in grote steden, maar nu bereikt het fenomeen waarbij men sporadisch en voor korte tijd een auto kan gebruiken, ook het platteland. Onder het motto onbekend is onbemind, konden ook de inwoners van Zonnebeke vandaag kennismaken met het systeem.

Voor bestuurders die sporadisch een wagen nodig hebben om te winkelen of een familielid te bezoeken, is autodelen een heel handig, en vooral een goedkoop alternatief voor een eigen wagen. De laatste vijf jaar steeg de populariteit dan ook opvallend.

Vooral in steden is het fenomeen populair, maar in het platteland moet het dus ook kunnen, ondervonden inwoners van Zonnebeke en omstreken deze morgen. Aan de kerk in Zonnebeke mocht een plaatselijke autohandelaar vandaag zo'n 15 keer uitleg geven over de nieuwe deelwagens in Beselare, Zonnebeke, Passendale en Geluveld.

Voor het moderne deelsysteem is wel een smartphone nodig, iets wat voor de oudere bevolking vaak nog geen evidentie is.