Autodelen kan vanaf nu ook in Mesen

In Mesen, de kleinste stad van Vlaanderen, kunnen inwoners sinds kort een deelauto huren. Handig voor wie geen eigen auto heeft, maar toch eens een auto wil gebruiken. Autodelen is een concept waarbij je de auto enkel gebruikt als je die nodig hebt. Na de rit, kunnen anderen opnieuw gebruik...

Inwoners van de kleinste stad van Vlaanderen kunnen ook een deelauto gebruiken. De stad Mesen werkt samen met autodeelaanbieder Claus Mobility. De auto staat op een voorbehouden parkeerplaats op de Markt, voor het oud-stadhuis. Je herkent de wagen aan het logo 'claus2you'.

Hoeveel kost het?

Je betaalt voor de duur en de afstand van de rit. De prijs per uur start vanaf 2,99 euro en de prijs per kilometer vanaf 0,25 euro. Verzekering en brandstof zijn inbegrepen. Het systeem maakt geen gebruik van een abonnement.

Hoe werkt het?

Wie de auto wil gebruiken, moet een account aanmaken via mesen.be/autodelen. Op dit account kan er een rijtegoed opgeladen worden. Daarna is er een optie om de auto te reserveren en te gebruiken. Met de in gebruik name van deze deelauto zal de stad Mesen een koploper zijn in Vlaanderen wat betreft het aantal deelwagens per inwoner.