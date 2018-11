Autobestuurder met drugs gevat na wilde achtervolging

Gisterenavond merkte een patrouille van de politiezone Gavers hem op omdat zijn voertuig foutief geparkeerd stond in de Veldstraat in Harelbeke. Toen de agenten dichterbij kwamen, sloeg hij op de vlucht. Hij reed aan hoge snelheid weg en uiteindelijk verloor hij de controle over zijn stuur in een bocht in de Vichtsesteenweg in Waregem. De auto kwam daardoor in een veld terecht.

Drugs

De bestuurder maakte zich snel uit de voeten en trachtte weg te vluchten, maar hij werd gevat. Hij had grote hoeveelheden speed, Crystal Meth, drugsspuiten en cannabis bij zich. Zijn auto bleek niet ingeschreven of verzekerd te zijn en werd ook in beslag genomen. De man reed zonder rijbewijs. Hij is gearresteerd en wordt in de loop van de dag verhoord. Hij is geen onbekende bij het gerecht.