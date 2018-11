Autobestuurder komt om in Meulebeke

In Meulebeke is vannacht een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Dat melden diverse media. Het ongeval gebeurde even voor één op het kruispunt van de Vijfstraat en de Tieltstraat. De man reed met zijn wagen en werd er in de flank gegrepen door een andere auto. De bestuurder werd uit het voertuig geslingerd en stierf ter plaatse. De andere automobilist liep slechts lichte verwondingen op maar verkeerde in shock. Het parket stuurde een deskundige.