Auto volledig uitgebrand in Rekkem

In de Nachtegaalstraat, een zijstraat van de Moeskroenstraat op een boogscheut van de grens met Frankrijk, is gisteravond rond 20 uur een wagen volledig uitgebrand.

Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in lichterlaaie. Het was een Peugeot Break die geparkeerd stond op het kruispunt van de Nachtegaalstraat met de Murissonstraat. Van bestuurder of inzittenden was er geen spoor.

Sporen uitwissen?

Mogelijks werd het voertuig er gedumpt en in brand gestoken om sporen uit te wissen van een misdrijf. Dat is iets wat de jongste jaren wel vaker gebeurt in de grensstreek. Tijdens de bluswerken werd de Nachtegaalstraat afgesloten voor alle verkeer, dat plaatselijk moest omrijden.