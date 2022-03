Auto vat vuur op E17 in Aalbeke

Een voertuig ging vrijdagavond op de E17 in Aalbeke in vlammen op. De bestuurder had op tijd rook opgemerkt en was al uit zijn wagen gestapt.

De Fransman reed net de grens over toen hij rook uit zijn voertuig zag komen. Even voor 20 uur belde hij de hulpdiensten. Wanneer de man de verkeerswisselaar met de E403 in de richting van Antwerpen naderde, rookte de wagen nog meer. Daarop zette hij zijn auto aan de kant van de snelweg en bracht hij zichzelf in veiligheid. Binnen minuten vloog het voertuig volledig in brand. Zelf kwam de dertiger met de schrik vrij, maar van zijn auto blijft bijna niets meer over.

De brandweer en takeldienst hadden de handen vol, waardoor het verkeer tijdelijk verhinderd werd. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.