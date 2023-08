Auto uitgebrand in Wervik, parket voert onderzoek

Afgelopen nacht is in de Briekhoekstraat in Wervik een wagen helemaal uitgebrand. Het gaat om een auto met Franse nummerplaat. Het parket is een onderzoek gestart.

Rond kwart voor drie vannacht werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brandend voertuig in de Briekhoekstraat. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. De brandweer had enkele uren nodig om het voertuig te blussen. Even werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar een huis in de buurt. Door de hitte waren de rolluiken al aan het smelten. Rond vijf uur werden de takeldiensten opgeroepen om het wrak te takelen.

Volgens buurtbewoners werd er eerst ingebroken in een woning en werd de wagen daarna in brand gestoken. Of er een link is tussen de inbraak en het brandend voertuig is nog niet duidelijk. Het parket is een onderzoek gestart.