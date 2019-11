Auto tegen brugpijler in Zandvoorde: vier gewonden

In Zandvoorde zijn vier mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reden met hun auto tegen een brugpijler.

Het ongeval gebeurde rond zeven uur op de A10, aan de afrit Zandvoorde in de richting van Oostende. De auto reed tegen een brugpijler en belandde op zijn dak.

Er zaten vier mensen in de auto. De bestuurder raakte zwaargewond en is overgebracht naar het Serruysziekenhuis in Oostende. Drie anderen waren lichter gewond en zijn naar het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan overgebracht.

Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder op de snelweg.