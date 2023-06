Auto met vier inzittenden breekt in twee na klap tegen verlichtingspaal

Deze ochtend is een wagen met vier inzittenden van de weg geraak en tegen een verkeerspaal gekatapulteerd in Damme. De auto brak in twee, één iemand overleefde de klap niet.

Het ongeval gebeurt iets voor 6 uur in de Natiënlaan in Damme. Een wagen met vier inzittenden rijdt in de richting van Knokke, maar raakt van de weg af en katapulteerde tegen een verlichtingspaal. Door de klap breekt de wagen in twee. Eén inzittende overleeft de crash niet, een tweede moest ter plaatse gereanimeerd worden en werd afgevoerd. De twee anderen raakten zwaargewond.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. De politie van Damme/Knokke-Heist liet een verkeersdeskundige ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen. Er was ook een ooggetuige.