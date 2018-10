Auto kwijt? Dan neem je toch een andere...

Begin juli maakten de 24-jarige en zijn 20-jarige vriend amok in een café in Bredene. Met een halfvol glas mojito in de hand trokken ze naar hun voertuig. De politie onderwierp de jongemannen uit Rijsel aan een controle. Na de positieve alcoholtest van een van hen werd de sleutel van zijn voertuig in tijdelijke bewaring genomen. Ruim twee uur later gingen de beklaagden in De Haan aan de haal met de Ford Transit van een koppel uit Ledegem. De slachtoffers waren op dat moment enkele spullen aan het inladen na afloop van een festival. De gestolen bestelwagen werd snel opgemerkt door de politie, waarna een achtervolging begon. Aan die achtervolging kwam abrupt een einde toen de verdachten in Sint-Andries Brugge tegen een ander voertuig botsten.

Tijdens zijn verhoor verklaarde de bestuurder dat hij de feiten enkel gepleegd had om naar huis terug te kunnen keren. Beide Noord-Fransen werden via snelrecht gedagvaard, maar kwamen niet opdagen op hun proces. De rechter veroordeelde hen uiteindelijk tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf en een boete van 1.600 euro. Aan het slachtoffer moeten ze 4.000 euro schadevergoeding betalen. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de beklaagden.