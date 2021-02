Auto-inbrekers riskeren veertig maanden cel

Drie Algerijnen hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een reeks inbraken in bestelwagens. Ze sloegen bij elk voertuig een ruit in en staken een band plat. Het openbaar ministerie eiste bij verstek 40 maanden effectieve gevangenisstraf.

De drie verdachten werden in september 2018 betrapt op een bedrijventerrein in Torhout betrapt bij een poging tot inbraak in een vrachtwagen. In hun auto lagen onder andere een hamer, messen en een busje traangas. Bovendien konden de Algerijnen, die in de streek van Roubaix verbleven, gelinkt worden aan gelijkaardige feiten in Hooglede, Ledegem, Moorslede en Roeselare.

Het onderzoek wees uit dat de bende sinds juni 2018 een vaste werkwijze hanteerde. Ze viseerden meestal bestelwagens in de buurt van een autohandel. Telkens sloegen ze een zijruit van het voertuig in en staken ze een band plat. Meestal konden ze zo rugzakken of andere tassen buitmaken. Bij twee voertuiginbraken gingen ze aan de haal met respectievelijk een kleine 12.000 en 9.500 euro cash.

De drie zijn in 2019 voorlopig vrijgelaten en zijn sindsdien spoorloos: ze waren dan ook niet op hun proces.