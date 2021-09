Auto-expo met 60 elektrische wagens in Brugge

Het publiek kan er een zestigtal elektrische en hybride wagens bezichtigen, en krijgt er informatie over elektrisch rijden.

De RijBatterij brengt verschillende Brugse concessiehouders van enkele automerken samen op 't Zand. Daar stellen ze verschillende elektrische en hybride modellen voor in enkele paviljoenen en in openlucht. De gratis expo toont zo meer dan vijftien van de bekendste automerken. "We willen het publiek in de eerste plaats informeren. Mensen kunnen de wagens bezichtigen, maar ook praktische vragen stellen, zoals hoe kan ik mijn auto opladen als ik in een appartement woon of waar zullen er laadpalen staan en hoe ver kan ik rijden?", zegt de woordvoerder van RijBatterij, Pieter Derudder.

In principe kunnen bezoekers ook een wagen aankopen tijdens de expo. "Al is dat niet de hoofdbedoeling. Maar mensen kunnen zeker verkoopinformatie verkrijgen bij de verschillende concessies. Het is vooral de bedoeling het elektrisch rijden nog meer op de kaart te zetten."

De RijBatterij vindt plaats op 23, 24 en 25 oktober op 't Zand in Brugge telkens van 10 tot 18 uur.