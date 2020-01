Auto bolt achteruit in gracht: vrouw (72) gekneld

In Kaster, bij Anzegem, is zaterdagmiddag een 72-jarige vrouw uit Anzegem gewond geraakt. Het ongeluk deed zich voor toen de vrouw haar wagen, die achteruit begon te bollen, wou tegenhouden.

Kort na de middag had de bestuurster haar wagen op de oprit van een alleenstaande woning in de Zelestraat geparkeerd. Op een zeker ogenblik begon die achteruit te bollen, wellicht omdat de handrem niet opgetrokken was en de automatische versnellingsbak niet in de parkeerstand stond.

De vrouw probeerde de wagen nog tegen te houden, maar slaagde daar niet meer in, waardoor het voertuig en het slachtoffer in een diepe gracht sukkelden. Ze kwam daarbij met de onderbenen gekneld te zitten tussen voertuig en gracht. Brandweerlui uit Kluisbergen en Avelgem snelden ter plaatse en konden door gebruik van hefkussens de vrouw snel uit haar benarde positie bevrijden.

Het slachtoffer werd voor verdere verzorging naar het ziekenhuis van Oudenaarde overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Tijdens de interventie bleef de landelijke Zelestraat enige tijd afgesloten.