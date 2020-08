Auto belandt in terras Verlaagde Leieboorden

Het moet een beangstigend zicht geweest zijn op het terras van café 't Fonteintje, aan de Handboogstraat bij de Verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Hoe het juist kwam, is nog niet duidelijk. Had de bestuurder van de Ford zijn handrem onvoldoende of niet opgetrokken? Of is de kabel van de handrem geknapt? Feit is wel dat de wagen naar beneden bolde richting het terras. (Lees verder onder de foto)

Geen gewonden

Op de terras van het populaire café zaten nog mensen. Die konden op tijd wegspringen, waardoor er gelukkig geen gewonden vielen, of erger. De wagen eindigde zijn onverwachte rit op de Verlaagde Leieboorden.