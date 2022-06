Auto belandt onder trein in Adinkerke, treinverkeer onderbroken

In Adinkerke is deze ochtend een wagen onder een trein terecht gekomen.

Het ongeval gebeurt langs een overweg in Adinkerke. Een blauwe auto geraakte er op de sporen en kwam zo in aanrijding met een trein. De inzittenden zijn lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies gebeurd is. NMBS meldt dat het treinverkeer van en naar De Panne voor onbepaalde duur onderbroken is.