Auto belandt in Damse Vaart, bestuurder overleden

Vrijdagavond verloor een bestuurder de controle over het stuur aan de Dampoort in Brugge. De man ging met zijn wagen door de vangrails de Damse vaart in en overleed later in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 23 uur 30. De man verloor de controle over het stuur. Hij ramde een aantal verkeersborden vooraleer hij door de vangrails in de Damse vaart reed. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Duikers haalden de man uit zijn voertuig waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Zaterdagmorgen raakte bekende dat de man in het ziekenhuis overleden was.

Zoektocht per boot

Doordat het onduidelijk was of er nog andere mensen in de auto zaten, werd er een zoektocht via boot gestart. Dit leverde uiteindelijk niets op. Later op de avond werd de auto getakeld. Over de precieze omstandigheden is er voorlopig nog niets gekend. De politie start een onderzoek. Wel is al duidelijk dat er geen andere wagens betrokken waren.