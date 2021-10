Auteur Louis De Jaeger trekt aan de alarmbel: 'We eten ons dood'

Louis De Jaeger, die voor het boek ook zelf aan de slag ging als landbouwer, beschrijft hoe de landbouw steeds vaker onder tijdsdruk moet werken, en ons eten daardoor steeds minder voedzaam wordt. Maar er zijn ook oplossingen. Geen pesticiden meer en meer aandacht voor de bodem bijvoorbeeld. Minder kosten voor de landbouwer, en meer inkomen, schrijft De Jaeger in zijn boek.

Maar het huidige landbouwsysteem omgooien is niet evident. De boeren willen vaak wel mee, de politiek niet. 'De eersten die dat boek moeten lezen, dat zijn eigenlijk de ministers die te maken hebben met landbouw en milieu. Desnoods print ik het op toiletpapier en hang ik het in het parlement op, dat ze het allemaal zeker lezen als ze op het wc zitten. Maar eigenlijk is het boek voor iedereen die eet. Om te weten waarom we iets moeten eten', zegt Louis De Jaeger.



'We eten ons dood' is uitgegeven bij Houtekiet.