Gisterenavond stelde Augustijn Vermandere - jawel, de zoon van Willem - zijn nieuwe album 'Echt' voor. Het is zijn eerste plaat in het West-Vlaams, een hele ommezwaai na drie Engelstalige albums.

Het verrassende album staat dus helemaal in het teken van het West-Vlaams, met singles zoals 'Noois Content' en 'In de Schouwte'. Die laatste gaat, toeval of niet, over zonen van bekende vaders.