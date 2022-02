In Roeselare staat een atoomschuilkelder te koop van hetzelfde type zoals ze in de Koude Oorlog zijn gemaakt. De eigenaar verkoopt hem omdat hij verhuist.

Het is een bijzondere constructie, helemaal ingericht om een atoomaanval te overleven. Maar vandaag zou je er zomaar een B&B van kunnen maken. De eigenaar hoopt op een bod van 50.000 euro.

Kunstzinnig ingericht

De atoomschuilkelder is 20 jaar oud. Intussen heeft Emiel Vercruysse de plek helemaal naar zijn eigen zin ingericht. "Ik heb erin gewoond ook, een jaar of zes. Het zal raar doen als hij weg is", zegt Emiel.

Op 5 maart kunnen geïnteresseerde kopers de constructie bezoeken.