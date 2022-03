Astronaut Dirk Frimout gaat leerlingen warm maken voor wetenschappen en wiskunde

De Vlaamse economie schreeuwt om sterke STEM-profielen (Science, Technology, Engineering and Mathematics – Exacte Wetenschappen, Technologie, Techniek en Wiskunde). Vlaanderen wil daarom zoveel mogelijk kinderen en jongeren warm maken voor die opleiding. "De uitdaging is om STEM tastbaar en aantrekkelijk te maken voor een jong publiek", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Werken rond ruimtevaart

Concreet zullen astronauten Dirk Frimout en Frank De Winne in filmpjes leerlingen uitdagen om bepaalde experimenten uit te voeren. Leerlingen van de lagere school kunnen bijvoorbeeld een maanbasis ontwerpen, terwijl die in het secundair een eigen satelliet met raket kunnen lanceren. "De bedoeling is om met aangepast materiaal zoveel mogelijk scholen te laten werken rond ruimtevaart."

Scholen worden gestimuleerd om een heel jaar te werken rond ruimtevaart, maar er is ook een speciale Week van de Ruimtevaart tussen 21 en 25 maart. "Dit jaar vieren we een dubbele verjaardag: het is 30 jaar geleden dat Dirk Frimout in spaceshuttle Atlantis 143 keer rond de aarde vloog én het is 20 jaar geleden dat Frank De Winne voor het eerst verbleef in het Internationaal Ruimtestation (ISS). De ruimtevaarders bezoeken onze universiteiten, waar ook scholieren van het secundair onderwijs aan activiteiten deelnemen."

“In ruimtevaart komen wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde allemaal samen. Bovendien brengt ruimtevaart mensen letterlijk en figuurlijk in de wolken. Het doet dromen. Er is kortom geen beter uithangbord voor STEM”, zegt Weyts. “We beginnen al in de basisschool, want we willen kinderen op jonge leeftijd prikkelen om later te kiezen voor een STEM-richting.”

Frimout vertelt over zijn vlucht naar de ruimte: