Assisenproces ligt stil: advocaat Alexander D wil nieuw psychiatrisch onderzoek

Meester Brecht Horsten pleitte dat de gerechtspsychiaters hun taak niet correct hebben uitgevoerd. Zo werd volgens de verdediging op geen enkel moment gezocht naar een geestesstoornis, terwijl er in hun ogen wel tekenen van een depressie waren. Het werd de deskundigen ook verweten dat ze geen testen hebben uitgevoerd om de persoonlijkheid en de gevaarlijkheid van de beschuldigde te onderzoeken.

In het verslag van de gerechtspsychiaters werden bepaalde kenmerken in de persoonlijkheid van Alexander D. aangehaald, maar zou van een persoonlijkheidsstoornis geen melding gemaakt worden. "Op de zitting is zonder aankondiging verklaard dat er wel degelijk een persoonlijkheidsstoornis is. Maar de psychiaters konden niet antwoorden welke dat dan is. Ze vonden het niet relevant om verder te onderzoeken." Volgens meester Horsten baseerden de deskundigen zich bij het bepalen van het recidivegevaar enkel op hun buikgevoel en op de feiten zelf.

Vooral dokter Hans Hellebuyck werd op de korrel genomen door de verdediging. Tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter zou hij in slaap gevallen zijn. "Dat is genoteerd op vraag van zijn toenmalige advocate, die ondertussen rechter is geworden." Op de zitting reageerde de gerechtspsychiater nogal laconiek dat het verhoor redelijk saai was. Naar eigen zeggen sloot hij daarom even de ogen, maar had hij wel alles gehoord.

"Quatsch en nonsens"

Tijdens zijn getuigenis beweerde dokter Hellebuyck ook dat de psychopate kenmerken van de beschuldigde onbehandelbaar zijn. Volgens de verdediging hebben recentere studies net het tegendeel aangetoond. "Wat de dokter hier kwam zeggen, was juist in de jaren 90. Toen ging men nog uit van het buikgevoel van de psychiater. Het is quatsch, het is nonsens, het is verouderd." De verdediging wil daarom een nieuw college van deskundigen, waardoor het proces voor maanden uitgesteld zou moeten worden. Ondergeschikt werd voorgesteld om academici en andere psychiaters als getuigen op te roepen.

Daarnaast vroeg meester Horsten om een dossier tegen Jeroen Verstraete (39) te voegen. Een 15-jarig meisje diende in 2004 klacht neer wegens verkrachting, maar de hobbyfotograaf beweerde dat de seksuele handelingen met onderlinge toestemming gebeurden. Ten slotte drong de verdediging aan op een kopie van een externe harde schijf van Verstraete. De foto's op de harde schijf konden op de griffie niet ingekeken worden. Tijdens het proces konden de advocaten wel de foto's bekijken bij de politie. "Ook u heeft niet de mogelijkheid om hier gewoon de inhoud van die harde schijf te zien", richtte meester Horsten zich tot de jury. Volgens de advocaat gaat het onder andere om expliciete naaktfoto's van de toen 16-jarige Maïlys.