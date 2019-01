Assisenproces dubbele moord Blankenberge start

Wat gebeurde er?

In maart 2017 vindt een groep mountainbikers een man met een schotwonde in zijn hoofd langs een jaagpad in Zeebrugge. Alle hulp komt te laat voor het slachtoffer. Enkele uren later moet de brandweer ook een brand blussen in een woning in de Koninginlaan in Blankenberge. In het appartement wordt het dode lichaam van een vrouw teruggevonden. Al snel komt een deskundige tot de vaststelling dat het vuur is aangestoken.

(Lees verder onder de foto)

De zoon van de overleden vrouw meldt zich uiteindelijk zelf aan bij de politie. Hij bekent twee moorden. "De man met de Duitse nationaliteit heeft aan de politie bekend dat hij een vriend met twee kogels heeft afgemaakt langs een jaagpad in Zeebrugge. Daarna is hij gevlucht naar zijn huis in Blankenberge, waar hij eerder die dag zijn moeder al had vermoord met een mes", zegt zijn advocate Olivia De Lille. "Om dat op een ongeval te doen lijken, heeft hij zijn huis dan maar in brand gestoken."

De dader wou naar eigen zeggen zijn moeder helpen. Ze wou zelfmoord plegen en de vriend, die overleed aan de schotwonden, leverde daarvoor de verkeerde pillen. De dader besloot dan maar zijn eigen moeder te vermoorden en wraak te nemen op zijn vriend.

Bekijk ook