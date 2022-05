Assisenproces Alexander D.: Gentse fotograaf zo goed als naakt aangetroffen

Op het assisenproces tegen Alexander D. (29) uit Varsenare is het onderzoek naar de moord op fotograaf Jeroen Verstraete (39) belicht. De Gentenaar werd in de nacht van 24 op 25 juli 2017 met een messteek in het hart van het leven beroofd.

Zijn levenloze lichaam werd zo goed als naakt aangetroffen in de zetel.

Een collega van het slachtoffer verwittigde de politie toen Verstraete op 25 juli 2017 niet kwam opdagen. De politie stelde vast dat de voordeur van zijn woning in Sint-Amandsberg op een kier stond. Op de trappen van het kleine kasteeltje lag een laptoptas. "We zagen in de inkomhal onmiddellijk bloedvegen en bloedspatten. We dachten nog aan iemand die zich gesneden had of gevallen was", zegt inspecteur Thomas De Baets. In de zetel vonden ze echter het levenloze lichaam van de hobbyfotograaf. "Er was een horizontale steek in de hartstreek. Zijn handen en voeten waren vastgebonden met tape."

Het slachtoffer was volgens de getuigen zo goed als naakt. Hij droeg enkel een onderbroek, maar die was naar beneden getrokken. Zijn geslachtsdelen en zijn benen waren wel bedekt met een zwart deken. Op een motorvest van No Surrender werden twee steeksporen ontdekt. Mogelijk wilde de beschuldigde de feiten dus laten lijken op een afrekening tussen motorbendes.

Link drievoudige moord in Moere

Na het ontdekken van de link met de drievoudige moord in Moere kwam het labo nog een tweede keer langs in Sint-Amandsberg. In de fotostudio van het slachtoffer werd een zweepje in beslag genomen. "Omdat er foto's van Maïlys waren aangetroffen waarop dat zweepje te zien was", verduidelijkte de hoofdinspecteur. Het slachtoffer zou trouwens twee keer aangifte gedaan hebben bij de politie. Een keer had hij mannen met bivakmutsen gezien rond zijn woning en enkele weken later was er ingebroken in zijn woning.

Voor de speurder was het onmiddellijk duidelijk dat de dader erg kwaad moet geweest zijn op de fotograaf. "Als je zag hoe die man verwond was, vernederd was, aan handen en voeten vastgebonden was en met één steek in het hart gedood was, dan kon je daar niet aan voorbij gaan." De volgende dag werd commissaris Anton door zijn collega's van de politiezone Kouter al ingelicht over de link met de feiten in Moere. Een buurtbewoner had aan de wijkagent verklaard dat Maïlys Descamps (18) had geposeerd voor Verstraete. "Maïlys had gefigureerd als erotisch model voor Verstraete en er was een modellencontract aangetroffen", verklaarde de getuige. Bovendien werden ze beiden met een diepe steek in het hart van het leven beroofd. "Er zijn ook Messenger-berichten dat ze verkracht zou geweest zijn door de fotograaf."

Toen Alexander D. alles bekende, werd de Gentse zaak overgeheveld naar de West-Vlaamse speurders.