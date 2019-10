Assisen: Wetsdokter spreekt bewijslast tegen

Maandagochtend (14/10) komen de onderzoeksrechters aan het woord tijdens het assisenproces in Brugge. Opvallend genoeg zal op vraag van het openbaar ministerie ook de wetsdokter opnieuw de revue passeren. Die beweerde woensdagavond dat het moordwapen wellicht geen gekarteld mes was, maar dat stemt niet overeen met het aangetroffen mes.

Snoeiharde getuigenis familie slachtoffer

Gisteren kwam ook de familie van het slachtoffer aan het woord. De moeder en zus van haalden daarin snoeihard uit naar de beklaagde. Zo had Daniel Deriemacker (38) het meermaals moeilijk om tijdens de vele anekdotes over zijn autoritaire trekjes zijn ergernis te onderdrukken.

Autoritaire trekjes

"In het begin kon je met hem leuke gesprekken hebben", vertelde zus Olimpia Garcia Ortega. "Maar ik heb hem in al die jaren nooit van zichzelf weten zeggen dat hij misschien fout of verkeerd was." Die autoritaire trekken kwamen ook volgens de moeder van het slachtoffer steeds duidelijk naar boven, bijvoorbeeld bij de renovatie van hun nieuwe woning in Houthem. "Carmen moest hem altijd vragen of het wel goed gedaan was. Daniel besliste en zo moest het. Maar wij deden het werk!" Volgens Lena Michiel ging het de laatste maanden steeds slechter met haar dochter. "Ze was helemaal niet meer gelukkig de laatste maanden, het was een wrak. Ik kan het niet anders zeggen."

Van fysiek geweld was wel geen sprake. "Ze was bang om hem voor het hoofd te stoten, bang voor die constante zaging, die constante druk", vulde zus Olimpia aan. De getuige sloot zelfs niet uit dat het met een zelfdoding geëindigd zou zijn.

Schoonzus sloeg Spaanse les over

Op de dag van de feiten ging Lena Michiel nog langs bij haar dochter. "We hebben samen de Spaanse les voorbereid. Ze had absoluut geen goesting om te gaan, omdat Rebecca er niet zou zijn." Daniel Deriemacker beweert echter dat hij niet wist dat zijn zus Rebecca de avondles zou overslaan. Bovendien verklaarde die laatste zelf dat ze Carmen pas in de vooravond had ingelicht. Meerdere getuigen vonden het sowieso al verdacht dat de moord gepleegd werd die ene keer dat Carmen en Rebecca niet samen naar de les gingen.

