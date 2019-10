Assisen: weer vertraging na uitgebreide getuigenissen

Toenmalig onderzoeksrechter Jacqueline De Mol stapte in de nacht van 10 op 11 januari 2017 ter plaatse af in Komen. "Het slachtoffer lag op de grond op het fietspad en haar wagen bevond zich vlakbij geparkeerd langs dat fietspad. Het eerste buurtonderzoek heeft niet veel opgeleverd, behalve dat er niemand een schreeuw heeft gehoord."

"De getuigenis begin maart van meneer R. zorgde voor een echte doorbraak in het dossier." Die getuige zag een man snel voorbijwandelen kort na de feiten. Bovendien zou die potentiële dader daarna in een Ford Fiesta gestapt zijn. "De Ford Fiesta op het terrein van meneer Deriemacker had eveneens een defect rechterachterlicht en was voorzien van spatlappen. Bizar genoeg ontbrak het voetmatje aan de bestuurderszijde."

Technische reconstructie

De nieuwe onderzoeksrechter Marie-Noëlle Motard organiseerde een technische reconstructie. "We situeren het overlijden ten laatste om 21.29 uur, het was dus onbegrijpelijk dat een getuige bevestigt dat ze het lichaam niet heeft gezien toen ze haar voertuig nam." De onderzoeksrechter verklaarde zelfs onomwonden dat de reconstructie diende om uit te leggen waarom de getuige het lichaam niet had gezien. Dat zorgde uiteraard voor gepikeerde reacties bij de advocaten van de verdediging.

De leerkracht van de avondles Spaanse bevestigde dat de avondles die avond een tiental minuten vroeger afgelopen was. Het was al iets na 21.30 uur toen hij zelf de parking verliet. Op dat moment was volgens het OM de moord al gepleegd. "Ik heb op straat niemand meer gezien, ook Carmen niet. Als daar iemand had gestaan, zou ik het wel gezien hebben."