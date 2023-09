Assisen: "We wisten dat er een moord ging gebeuren"

Marc G. en zijn echtgenote verklaarden maandagavond op het assisenproces over de roofmoord dat het gezin T. al langer gebrand was op de kluis van het slachtoffer.

De beschuldigde Melissa T. werd in de slagerij van de getuigen beschouwd als een goede werkkracht. Door haar mentale beperking moest ze wel vaak geholpen en bijgestuurd worden. "Soms betrapte je haar wel op een leugentje. Ze was soms ook opvliegend en koppig", verklaarde Cindy D., die vooral een uitgesproken mening had over Nico T., de vader van Melissa T.. "Haar pa was een heel bijzonder figuur. Groot, zwaar, volledig getatoeëerd. Een imposant persoon die goed kon roepen als er iets niet juist was."

Nieuwe lening

Kort voor de feiten trok Nico T. (44) met veel kabaal naar de slagerij. Hij wilde blijkbaar opnieuw een lening aangaan op naam van zijn dochter, maar kon haar laatste loonfiche niet vinden. "Mijn zoon Louis heeft onmiddellijk de hulpdiensten gebeld. Hij was heel bang en zei dat ze zijn papa gingen vermoorden. Dat was echt angstaanjagend, Nico stond te roepen en te tieren." Volgens Marc G. probeerde T. zelfs achter de toonbank te komen om een mes te nemen. "Hij zei letterlijk tegen mij dat ik eraan moest."

Op het werk was het voor iedereen duidelijk dat Melissa T. plots een erg nauwe band had met haar buurman Roland Roelens. "Ik denk dat het meer de brandkast was dan de liefde, want daar kon ze niet over zwijgen. Volgens ons was het allemaal een beetje opgezet spel. We wisten op voorhand dat daar een moord ging gebeuren." Het gezin T.zou volgens de getuige uit geweest zijn op het geld van het slachtoffer. "Ik wist van Melissa al dat er veel geld in die kluis zat. Ze heeft dat thuis ook verteld en dan is heel het spel begonnen."

Aan de keukentafel beslist

Een dag na de roofmoord belde Nico T. naar de werkgever van zijn dochter. "Hij zei dat Melissa niet kon komen werken, omdat de buur vermoord was", verklaarde Louis G. Zijn ouders kregen argwaan en schakelden vervolgens de politie in. Na het weekend zou Melissa T. het ganse verhaal verteld hebben. "Melissa zei dat ze alles beslist hadden aan de tafel in de keuken. Christelle V., zijzelf, Nico T. en haar broer. Christelle was goed op de hoogte van wat er ging gebeuren", benadrukte Marc G..

De verdediging van Melissa T. wierp op dat de getuigen tijdens het onderzoek wel positieve verklaringen aflegden. Toen stelden ze ook dat de jonge vrouw opkeek naar haar vader, terwijl ze tijdens het proces stelden dat hij haar God was. Meester Robbie Dewaele verwees onder andere naar een brief die Marc G. schreef. "Jij hebt mij gesuggereerd van dat te doen, omdat ze dan sneller zou vrijkomen. Jij hebt gezegd wat er allemaal moest instaan", kaatste de getuige de bal terug.

Vanochtend komen de gerechtspsychiaters aan het woord.

