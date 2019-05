Assisen: Vuistslag voor Elly (2,5) omdat ze met blokken gooide

Op het assisenproces in Brugge, over de dood van de twee en een half jaar oude peuter Elly, is beschuldigde Kenneth S (31) ondervraagd.

Het meisje stierf in november 2017, twee dagen nadat ze op de spoedafdeling belandde, in het UZ Gent aan de gevolgen van inwendige verwondingen.

Met blokken gooien

Op 20 november 2017 lette Kenneth S. op de twee kinderen van zijn nieuwe vriendin, zij moest die avond werken. De feiten speelden zich af in de woning van de dader, in de Toekomststraat in Menen. Elly zat in de zetel en de televisie stond op. Toen het meisje met legoblokken gooide naar Kenneth S. sloegen de stoppen door bij de beschuldigde: “Ik heb haar een vuistslag in de buik gegeven, terwijl ik rechtstond. Toen ik zag dat het ernstig was heb ik mond-op-mond beademing toegepast. Ik heb mijn stiefvader opgebeld, hij heeft de hulpdiensten verwittigd”. Elly is daarna naar de spoedafdeling van AZ Delta Menen gebracht met letsels aan het hoofd maar ook zware inwendige verwondingen in de buik.

'Ik heb Elly nooit willen doden'

Kenneth S. is geen onbekende voor het gerecht, hij kwam al vaker in opspraak voor partnergeweld en agressie. Toch heeft hij Elly niet willen doden, zegt hij tegen de voorzitter van het assisenhof: “ Dit heb ik echt niet gewild. Ik heb op Elly geklopt, maar niet met de bedoeling haar te doden. Alles is in een fractie van een seconde gebeurd, pas daarna besef je wat er gebeurd is”.

Agressieprobleem en drugsverleden

De beschuldigde geeft toe dat hij het niet makkelijk heeft met de zorg van de twee kinderen van zijn nieuwe partner. De verblijfsregeling met de papa was voor de feiten recent veranderd, de twee kinderen waren maar ééns om de twee weken meer bij de papa. Daarvóór was het een week-week regeling. Kenneth S. draagt ook een drugverleden met zich mee: Ik gebruik al van mijn 14 jaar drugs. Ik neem ook geregeld speed, amfetamines, en rook nog altijd één joint per dag.” Op het ogenblik van de feiten op 20 november 2017 was hij naar eigen zeggen niet onder invloed. In zijn bloed zijn ook geen sporen teruggevonden.

Geen verklaring voor eerdere verwondingen

Het was niet de eerste keer dat Elly met verwondingen verscheen als zij van bij haar mama en nieuwe vriend kwam. Al in augustus trok kinderopvang De Lollyfantjes in Assenede aan de alarmbel. Later kwamen ook signalen uit basisscholen De Kleine Prins in Menen en De Startbaan in Wevelgem. Het gaat om brandwonden, blauwe ogen of een dikke lip. “Elly is ooit eens door haar kinderbed gezakt, maar voor al die andere voorgaande verwondingen heb ik geen verklaring”.