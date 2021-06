Assisen: Tommy J. geloofwaardig volgens deskundigen

. Willy Deweert (55) werd op 6 oktober 2018 in Oostende met een enkele messteek om het leven gebracht.

Dokter Geert Van Parys herinnerde zich nog de uitermate onverzorgde aanblik van het kelderappartement van de beschuldigde. Het was voor de wetsdokter ook onmiddellijk duidelijk dat iemand Willy Deweert een ander T-shirt had proberen aantrekken. "Bij de uitwendige schouwing was het eigenlijk zeer eenvoudig en duidelijk, want ik stelde een diepe steekwonde in de linkerthorax vast." Het slachtoffer had ook opvallende verwondingen aan zijn benen en penis. "Die verwondingen waren naar mijn mening typisch voor bijtletsels."

Bij de autopsie bleek dat het mes tussen de derde en de vierde rib het lichaam binnendrong. "Om dan uiteindelijk terecht te komen ter hoogte van het hartzakje. Het hart werd aan de voorzijde geperforeerd." Willy Deweert stierf na enkele minuten door een inwendige bloeding, toen het hartzakje zich volledig vulde met bloed. "Hij gaat nog een kleine poos bewust geweest zijn en kunnen spreken en observeren hebben. Tot de holte rond de long vol was met bloed. Dan daalt de bloeddruk en sterf je", vulde dokter Hubert Floré aan.

Ook ter hoogte van de keel van het slachtoffer werden verwondingen ontdekt. Zo was een beentje in het keelskelet gebroken. "Dat is waarschijnlijk een onderbroken wurging geweest, die we kunnen verklaren door de voorafgaande schermutseling", aldus dokter Van Parys. J. toonde ook tijdens de reconstructie hoe de feiten zich volgens hem hebben afgespeeld. "De feiten zoals hij ze bracht, zijn geloofwaardig en compatibel met het steekkanaal dat we tijdens de autopsie hebben vastgesteld. Het bijtletsel is uitgelegd geweest als een beet door de hond en ook daar kunnen we ons bij aansluiten."

Stevig gedronken

Van afweerletsels was bij Willy Deweert geen sprake. De beschuldigde had een beperkte verwonding en twee bloedvegen op zijn hand. "Hij had ook nog een eigenaardig letsel rond zijn navel en dat bleek opnieuw een bijtletsel te zijn." Een letsel in de hals van J. was tijdens het onderzoek niet in detail beschreven. "Dat ziet er mij een kleine verkleuring van de huid uit. Dat is inderdaad van een traumatische inwerking", stelde professor Van Payrs op de zitting.

Uit toxicologisch onderzoek bleek dat Willy Deweert die bewuste nacht stevig gedronken had. "In zijn bloed vinden we 2,57 promille alcohol. Dat stemt overeen met een twaalftal glazen pilsbier", aldus toxicoloog Jan Cordonnier. Daarnaast werden een grote concentratie antidepressiva en sporen van cocaïne- en heroïnegebruik aangetroffen. "Op het moment van de feiten was hij niet onder invloed van drugs, maar mogelijk wel 12 of 24 uur eerder." Bij Tommy J. werden de stalen pas ruim na de feiten afgenomen. Daardoor werd geen alcohol meer gevonden, maar wel slaapmiddelen, methadon en morfine. Tijdens de fatale steekpartij kan hij volgens Cordonnier dus wel onder invloed van heroïne geweest zijn. Het alcoholgehalte kan op dat moment hoogstens 1,55 promille geweest zijn.

Vandaag komt ook nog de gerechtspsychiater aan het woord.

Bekijk ook: