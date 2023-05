Assisen: Tom Debaillie schuldig aan oudermoord

Tom Debaillie (59) is door de volksjury schuldig bevonden aan oudermoord op Frans Debaillie (90). De beschuldigde bracht zijn vader in april 2020 op hun kasteel in Kortrijk met harde klappen en stampen om het leven. De verdediging betwistte de feiten niet.

De beschuldigde drukte in zijn laatste woord wel zijn spijt uit.

Meester Kris Vincke had bij de start van het proces al aangekondigd dat Tom D. zijn verantwoordelijkheid wilde nemen. "Ik hou ervan om met open vizier een proces in te gaan. Daarom heb ik gezegd dat de schuld vaststaat, we gaan die niet betwisten."

Met dergelijke verwondingen was het volgens de verdediging onmogelijk om een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen te vragen, ook al stelde D. zelf dat hij de gevolgen van zijn daden niet had gewild. "We zullen niet verhullen dat dat een afgrijselijke dood is geweest."

Tijdens het pleidooi werd opgemerkt dat de beschuldigde aan zijn advocaat onmiddellijk schuld bekende. "Hij houdt u niet voor de zot. Hij wil zijn verantwoordelijkheid net ten volle opnemen."

Black-out

D. ontkende vijf maanden lang elke betrokkenheid bij de dood van zijn vader. "Maar eigenlijk geeft hij zich in het eerste verhoor al bloot. Hij had gezegd dat Sonia er niets mee te maken had. Hoe kan je dat zeggen als je niet weet hoe het in elkaar zit?"

Anderzijds houdt 'Tom Spier' wel vol dat hij zich enkel de eerste vuistslag kan herinneren. Meester Vincke beseft dat een dergelijke black-out niet goed overkomt. "In elk geval heeft hij mij altijd gezegd dat het licht is uitgegaan na die eerste slag. Ik kan me inbeelden dat die film weggaat als hij in een razernij komt."

De burgerlijke partijen hekelden eerder dat D. de schuld steeds probeert af te schuiven op de alcohol en zelfs op zijn vader. "De vader heeft daar uiteraard geen greintje verantwoordelijkheid in. Die man heeft dat uiteraard niet gevraagd."

"Mijn beste vriend"

De verdediging vroeg ten slotte zelf om ja te antwoorden op beide schuldvragen. Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde wel nog het laatste woord van voorzitter Antoon Boyen. "Ik zal het zeer kort houden. Ik heb zeer veel spijt van op gruwelijke wijze een goede mens, bovendien mijn beste vriend, gedood te hebben", snikte D.

Het hof en de volksjury hebben zich om 14.50 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. Voor oudermoord riskeert Tom D. levenslange opsluiting, maar het is nog niet duidelijk of die debatten donderdagavond of vrijdagochtend gehouden worden.

