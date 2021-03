Assisen: raadsman vraagt vrijspraak voor cliënte

Meester Kris Vincke benadrukte dat het ganse dossier tegen zijn cliënte op drijfzand gebouwd is. "Er is zelfs geen enkel bewijs dat ze in Knokke of in De Haan was." Bij de start van zijn pleidooi reageerde de advocaat van Van Acker op het scherpe requisitoir van de openbaar aanklager. "U zit in een situatie dat u van geen hout pijlen meer kan maken. U weet dat u met een vederlicht dossier zit. Ik vind dat u paniekvoetbal speelt."

Geen sporen gevonden

Volgens meester Vincke heeft de beschuldigde het onderzoek ook nooit tegengewerkt, maar werd ze na haar tweede vrijlating zelfs nooit meer opgeroepen voor verhoor. Ook de beweringen over de aankoop van een riotgun stootten de advocaat tegen de borst. "Men vergeet te vertellen dat de riotgun nooit uit de doos is gekomen. De originele verpakking is opengedaan door de politie. En dat busje traangas zat na haar vrijlating nog altijd in haar sacoche." Meester Vincke benadrukte dat van Hilde Van Acker geen sporen werden aangetroffen op het appartement van Mitchell. "Men heeft hun auto ook helemaal onderzocht. Nul Mitchell heeft men gevonden, geen haartje, geen schilfertje." Daarnaast is er ook geen enkel bewijs dat de beschuldigde documenten van Mitchell in Engeland in zee zou hebben gegooid.

Ten slotte gaat de openbaar aanklager ervan uit dat de beschuldigden die dag samen op pad waren, omdat ze niet met elkaar belden. "Men had dat kunnen oplossen door naar het incheckmoment te vragen in het hotel. Maar daar was de politie niet in geïnteresseerd." Ook het verloop van de avond zelf kan niet kloppen volgens de verdediging. Mitchell zou immers nog een glas alcohol gedronken hebben kort voor zijn dood. "Van dat appartement in Knokke kom je niet op een half uur in dat Staatsbos. Zijn ze dan nog ergens gestopt om iets te drinken?" Na de feiten zou Lacote ook nog 18 minuten lang met zijn minnares gebeld hebben. "En Hilde zit daar rustig naast? Dat is voor mij het duidelijkste bewijs dat ze nooit in die auto gezeten heeft."

Meester Vincke vroeg aan de jury dan ook om een einde te maken aan de demonisering en Hilde Van Acker vrij te spreken. "Het is mijn innige hoop dat ze weldra haar verjaardag samen met haar dochter kan vieren. Enkel in dit geval zal gerechtigheid geschieden."