Assisen: proces start van man die ex doodstak

Vandaag werd de akte van beschuldiging voorgelezen.

Mohamed K. en Rita Waeles stonden na een huwelijk van 40 jaar op het punt om te scheiden. Ondertussen was de vrouw een nieuwe relatie gestart met een Nederlandse man. Op 7 maart 2018 trokken ze allebei naar het gerechtsgebouw voor een zitting in het kader van hun echtscheiding. Tijdens de zitting van de familierechtbank verliep alles rustig. K. verzette zich ook niet tegen de scheiding.

Na de zitting wilden de ex-partners op de parking van de rechtbank nog wat spullen uitwisselen. Op een bepaald moment moet de stemming helemaal omgeslagen zijn. De beschuldigde plantte een priem in de hartstreek van het slachtoffer. De hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar de 60-jarige vrouw stierf ter plaatse aan haar verwondingen. Onmiddellijk na de steekpartij reed Mohamed K. met zijn wagen nog naar zijn woonplaats Lo-Reninge, waar hij op de oprit van zijn woning ingerekend kon worden.

Moeilijk verwerken

Uit het onderzoek is gebleken dat K. de breuk met zijn echtgenote moeilijk kon verwerken. Zo trok hij zelfs meermaals naar Friesland in de hoop haar te overhalen om terug naar huis te komen. Na zijn arrestatie verklaarde de beschuldigde ook onmiddellijk dat Waeles en haar vriend al zijn geld aan het afpakken waren.

Getuigenis zoon

De beschuldigde houdt vol dat hij zeker niet met voorbedachten rade handelde. In dat kader zal de getuigenis van een zoon van het koppel wellicht belangrijk worden. "Als ik je moeder wat aandoe, ga je dan kwaad zijn op mij?", zou K. de avond voor de feiten meermaals aan zijn zoon gevraagd hebben. Achteraf bekeken denkt Jamel K. dat de beschuldigde toen al beslist had om het slachtoffer van het leven te beroven. "Hij hoopt dat zijn vader inziet dat hij beter de waarheid vertelt, dat hij er voor uitkomt dat hij niet kon verkroppen dat zijn vrouw weg was met een andere man en hem half heeft gepluimd", klonk het in de akte van beschuldiging.

Zoals gebruikelijk kwam in de akte ook de levensloop van de betrokkenen aan bod. Mohamed K. werd geboren in Marokko, maar trok rond zijn twintigste naar Frankrijk om te werken. In 1978 verhuisde hij naar België, nadat hij Rita Waeles had leren kennen. Door zijn omgeving wordt hij gezien als een brave, hardwerkende man. Zijn ex-collega's omschreven hem ook als een heel goede lasser.

