Assisen: proces ligt even stil na brief met vreemde wending

Het assisenproces tegen Daniel D. (38) heeft vanmorgen een uur stilgelegen. Op de rechtbank was een vreemde brief toegekomen, waarin een anonieme getuige beweert dat Daniël D. niet de uitvoerder, maar wel de opdrachtgever van de moord op zijn vrouw was....

Vanochtend was procureur-generaal Chantal Lanssens aan haar requisitoir begonnen. Na een korte pauze bleek dat een brief gericht aan de voorzitter bij de griffier was aangekomen. Voorzitter Antoon Boyen besloot de bewuste brief voor te lezen. "Belangrijke info, er is een tweede dader bij betrokken", klonk het.

(lees verder onder de foto)

"Fransman is huurmoordernaar"

De anonieme briefschrijver wees een Fransman uit een slecht milieu als uitvoerder aan. Hij zou de man in het zwart zijn die gezien werd door de kroongetuige. Daniel D. zou wel de opdracht gegeven hebben, naar verluidt omdat zijn echtgenote te veel wist. De beschuldigde was zelf wel in de buurt en zou ook zelf de band van haar voertuig lek gestoken hebben. Het moordwapen zou dan weer opzettelijk omgewisseld zijn om een dwaalspoor te creëren. Als Daniel de echte moordenaar zou verklikken, zou zijn volledige familie volgens de briefschrijver gevaar lopen.

Meester Christine Mussche vulde aan dat de moeder van het slachtoffer woensdagochtend om 6.30 uur gebeld werd door een vrouw met zachte stem. Die diste een gelijkaardig verhaal op. De vrouw gaf zich uit voor iemand die Daniel Deriemacker en Carmen Garcia Ortega kende", aldus meester Mussche. In beide gevallen werd als bron naar de zus van Daniel Deriemacker gewezen.

De advocaat van Daniel Deriemacker bevestigde dat hij vorige week op een ochtend ook een dergelijk telefoontje kreeg. "Die vrouw belde vanuit de wagen. Ze vertelde dat er sowieso een andere dader was en dat Daniel in de tang zou zitten", aldus meester Pol Vandemeulebroucke. De verdediging besteedde er naar eigen zeggen weinig aandacht aan, omdat in moordprocessen wel vaker fantasten opduiken.

Goed georkestreerd

"Ik vind dit onbehoorlijk goed getimed en goed georkestreerd, want men wist dat dit hier vandaag tijdens de pleidooien zou aankomen", zei voorzitter Antoon Boyen.

De zitting werd iets voor 11 uur geschorst. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met het proces. Mogelijk zal nieuw telefonieonderzoek de identiteit van de anonieme beller moeten achterhalen.