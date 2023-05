Assisen: OM vraagt veroordeling voor oudermoord Tom D.

Bij de start van zijn requisitoir legde Francis Clarysse uit dat oudermoord in theorie bestraft wordt met levenslange opsluiting. Later werd ook opgemerkt dat bij doodslag op een vader of moeder geen voorbedachten rade nodig is om van oudermoord te kunnen spreken. "Drie beroepsrechters hebben na het onderzoek gemeend dat de feiten als oudermoord dienen bestempeld te worden. De verdediging heeft al aangegeven dat ze de schuld niet zullen betwisten."

Vervolgens stond de openbaar aanklager uitgebreid stil bij het brokkenparcours dat de beschuldigde 'van kroonprins tot crimineel' aflegde. Daarbij werd onder andere verwezen naar zijn periode als portier en bodybuilder, wat tot een veroordeling leidde voor dopinginbreuken. "In augustus 1999 steelt hij het vermogen van zijn ouders voor 91 miljoen BEF en biedt de aandelen van KBC aan bij de Generale Bank. Diefstal en plunderen, toen al." Datzelfde jaar ging D. zijn vader ook al een eerste keer te lijf. "Hij wierp zijn vader met harde slagen uit de auto en gaf hem een langdurige afranseling als hij thuiskwam."

Hele reeks veroordelingen

Sinds 2006 liep de beschuldigde een hele reeks veroordelingen op, vooral voor geweldplegingen. Aan een van die incidenten hield het slachtoffer blijvende gevolgen over. "Maar Tom zegt dat hij hem beter had dood gestampt, want dan was hij er met 3.000 euro en een jaar bak vanaf. Het is bijzonder ergerlijk hoe hij er in de media en op familiebijeenkomsten zelfs mee stoefte." Clarysse merkte op dat 'Tom Spier' blijkbaar telkens de drang voelde om anderen een lesje te leren. "Ook in zijn relaties vindt hij dat hij partners een sadistisch lesje moet geven, als hij zijn goesting niet krijgt."

Na een periode in de gevangenis mocht de beschuldigde eind 2017 terugkeren naar het kasteel van het gezin. "Hij had toen nog een enkelband en hij was kalm. Hij draaide wel voortdurend muziek van Hitler. De dokter had het daar heel moeilijk mee." Enkele maanden later liep de situatie echter opnieuw helemaal uit de hand. "Frans werd van zijn stoel gesleurd en in de hoek van de keuken gesmeten. En hij is er met zijn vuisten onophoudelijk op beginnen slaan."

Uiteindelijk begon Tom D. in het najaar van 2019 steeds meer te drinken. Volgens getuigen onderwierp hij zijn vader aan een waar terreurbewind. "Hij legde een reeks besparingen op, maar langs de andere kant zelf geld verbrassen aan de drie D's: drank, dames van lichte zeden en dure wagens." In die periode probeerde een dochter van het slachtoffer nog tevergeefs om hem te laten verhuizen naar een serviceflat.

Black-out

De beschuldigde bekende pas na vijf maanden dat hij zijn vader een vuistslag toebracht. De rest van het zware geweld kan hij zich naar eigen zeggen niet herinneren, al hecht het OM absoluut geen geloof aan die black-out. "Het was een verschrikkelijke doodstrijd. Het slachtoffer eindigt met bijzonder pijnlijke verstikking en hij moet het bewust meegemaakt hebben."

Volgens de procureur-generaal had D. uiteraard moeten weten dat dergelijke stampen op hoofd, borst en buik fataal konden aflopen. "Iemand die nog over de kracht van een paard beschikte. Een getraind en ervaren bodybuilder en bokser gaat zo tekeer op een weerloos slachtoffer."

"Showman"

Ten slotte hekelde Francis Clarysse ook de houding van de beschuldigde, die steeds de schuld van zich af probeerde te schuiven. "U hebt hem hier op de zitting onmiddellijk leren kennen zoals hij is: een leugenaar, een sensatiezoeker, een showman. Hij kiest beredeneerd wat hij zegt. En dan ook nog die erg misplaatste humor en racistische uitspraken."

Het OM erkende dat Frans D. misschien niet de moderne modelpapa was. "Maar het waren ook andere tijden. Er was geen enkele reden of aanleiding om uw vader naar het leven te staan. Integendeel. Hoe slecht kan je zijn."

