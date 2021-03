Assisen: nieuw DNA-onderzoek op twee haren

Spelende kinderen ontdekten het levenloze lichaam van de Brit op 28 mei 1996 in het Staatsbos in De Haan. "Wij waren toen met het zesde leerjaar op zeeklassen", getuigde hun leerkracht. "We hadden een bosspel georganiseerd, met twee kampen. Al snel riep één van de kinderen 'een lijk, een lijk', maar ik dacht eerst dat hij me wou beetnemen."

Onzichtbaar

De leerkracht van de school uit Edegem stelde echter vast dat er inderdaad iets verdachts aan de hand was. "Ik wist wel niet zeker of het een lijk was of een pop van één of ander scoutsspel." Uiteindelijk werd de plaatselijke rijkswacht verwittigd en ging de bal aan het rollen. Uit de bevindingen van het afstappingsteam bleek dat het lichaam zelfs voor wandelaars eigenlijk niet zichtbaar was. "Je moest al goed kijken om het silhouet van het slachtoffer te zien tussen het struikgewas", aldus Koen Poppe.

Meester Filip De Reuse, advocaat van Lacote, merkte op dat ook geen sleepsporen, voetafdrukken of sporen van een vechtpartij werden ontdekt. Nochtans werden beide kogels wel ter plaatse aangetroffen. Eén van de projectielen werd twee weken later gevonden bij een tweede zoeking met een metaaldetector. De kogel stak ongeveer tien centimeter in de grond. Op de blauwe pullover van het slachtoffer vond de technische recherche twee haren. Door het ontbreken van een haarwortel was DNA-onderzoek toen niet mogelijk, maar de getuigen bevestigden dat dit nu wel zou kunnen.

Nieuw DNA-onderzoek

De verdediging van Lacote vroeg daarom aan voorzitter Bart Meganck om dit alsnog te laten onderzoeken. Meester Filip De Reuse en meester Bram Casier hadden dit argument ook tijdens de preliminaire zitting al eens opgeworpen. Tijdens de volgende onderbreking werd onderzocht of dit praktisch haalbaar was tijdens het proces. Daaruit bleek dat de resultaten van het DNA-onderzoek tegen vrijdag beschikbaar zouden kunnen zijn. De deskundige zal dan ook een getuigenis komen afleggen. Het DNA zal vergeleken worden met het DNA van beide beschuldigden, maar op vraag van de verdediging zal er ook een vergelijking gebeuren met de beschikbare databanken.

Lees ook: