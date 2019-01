Assisen Mikey: Rechter onwel, zitting stilgelegd

Eén van de assessoren voelde zich plots onwel tijdens de zitting. Het is nog niet duidelijk of het proces om 14 uur zal kunnen hervatten.

Op 30 mei 2014 werd Mikey Peeters (19) op de Brugse Markt met zes messteken om het leven gebracht. Suleyman Betelguiriev (25) vluchtte naar zijn familie in Tsjetsjenië en kon nooit gevat worden. Daardoor wordt hij bij verstek berecht. Steven Van Geel (26), die in een vechtpartij verwikkeld was met het slachtoffer, moet zich eveneens verantwoorden voor doodslag.

Rechter onwel

Dinsdagochtend gaf wetsdokter Hubert Floré duiding bij de verwondingen die Mikey Peeters opliep. Op het einde van die getuigenis voelde één van de rechters zich duidelijk niet lekker. Voorzitter Willem De Pauw schorste de zitting in eerste instantie voor een kwartier. Uiteindelijk bleek dat de zitting voor de middag niet meer kon hervat worden. De getuigenissen van toxicoloog Jan Cordonnier en twee portiers uit het Brugse nachtleven werden voorlopig uitgesteld.

Geschorst tot 14u

De zitting is geschorst tot 14 uur, maar het is nog niet duidelijk of de zitting dan wel zal kunnen hervatten. Er werd een ziekenwagen opgeroepen voor de onwel geworden assessor. Over de precieze toestand van de man is voorlopig niets bekend.