Assisen Mikey Peeters: Tsjetsjeen schuldig, tweede beschuldigde medeplichtig

De volksjury heeft in de assisenzaak van de vermoorde Mikey Peeters beslist dat de afwezige voortvluchtige Tsjetsjeen, die de dodelijke messteken toebracht, schuldig is aan doodslag. Leuvenaar Steven V.G., die wel aanwezig is, is medeplichtige.

Het openbaar ministerie vordert 30 jaar cel voor de Tsjetsjeen en 18 jaar cel voor de medebeschuldigde.

'Mededader of niet?'

Eerder op de dag kwamen het Openbaar Ministerie en de advocaat van de beschuldigde al aan het woord.

De aanwezige beschuldigde op het proces rond Mikey Peeters is niet gewoon medeplichtig maar mededader. Dat heeft de procureur- generaal vanmorgen gezegd in zijn requisitoor. Zonder toedoen van de beschuldigde zou Mikey Peeters nog leven, zegt de Procureur-Generaal. Hij nam het mes mee, lokte het gevecht uit, hield Mikey in een houdgreep en vroeg zijn vriend om tussen te komen. Hij wist nochtans dat die intussen het mes vasthad. Hij hield Mikey ook vast terwijl de dader hem zes keer stak.

De advocaat van de aanwezige beschuldigde hield in zijn pleidooi vol dat zijn cliënt geen agressieve moordenaar is en eigenlijk geen mededader. Hij pleitte enkel schuldig verzuim. Maar daar ging de volksjury dus niet in mee.

