Assisen Mikey Peeters: "Steven was een brave jongen"

Johanna H vertelde dat ze na een vechtscheiding het hoederecht kreeg over Steven. "Steven was een heel rustige, brave jongen, een beetje verlegen. Maar beleefd en loyaal, dat waren de waarden die ik van thuis uit heb meegekregen. Mijn zoon heeft die waarden ook."

De schoolcarrière van de Leuvenaar verliep moeizaam, maar dat was volgens zijn moeder zijn schuld niet. "Steven is iemand die liever niet gestoord wordt. Laat die jongen zijn werk doen en dat komt pico bello in orde. Toen ik hem ondervraagde, kon hij alles, maar op de examens lukte het niet. Ik weet niet wat daar gebeurd is."

Volgens de getuige kampt Steven V. met angststoornissen, die hij met alcohol probeerde te onderdrukken. "Volgens mijn goesting dronk hij toch te veel. Om dat op te lossen en zich beter te voelen, is hij dan overgegaan naar medicatie." Ook de vader van de beschuldigde zou een alcoholverslaving hebben. "Als zijn vader gedronken had, werd Steven vernederd. En ikzelf ook", vertelde zijn ex-vrouw.

Steven V. speelde enkele seizoenen bij jeugdploegen van Oud-Heverlee Leuven, maar zette daar vrij abrupt een punt achter. "Dat had ook met het alcoholprobleem van zijn vader te maken. Na de wedstrijd bleef zijn vader om te drinken. Hij was daar beschaamd over."

Volgens vader Oscar (75) zat het afscheid bij OHL helemaal anders in elkaar. "Hij was een hele goeie voetballer. Zijn moeder wou daarmee stoppen omdat zijn studies zouden voorgaan. Een slechte beslissing volgens mij."

Ook over de echtscheiding vertelde de vader van de beschuldigde een ander verhaal. "Dat is redelijk verlopen, in het begin was er een beetje discussie over de eigendommen." In zijn puberteit belandde Steven V. een maand in de jeugdgevangenis van Everberg. "Aan die ouderdom is het moeilijk om een kind groot te brengen. Toch mag ik niet klagen over hem. Het was in elk geval geen slechte jongen."

Tijdens het proces kwam meermaals naar voor dat Steven V. eigenlijk nooit gewerkt heeft. Zijn ouders merkten echter op dat hij een opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgde. "Hij is heel gemotiveerd geweest om met de vrachtwagen te beginnen. Als hij wil, kan hij alles aan", aldus Oscar V..

Johanna Hostens vertelde ten slotte dat haar zoon getraumatiseerd is door de feiten. "Hij heeft veel pijn en verdriet. Het zal wel zijn dat hij het jammer vindt dat daar iemand gestorven is. Hij is diep gekwetst vanbinnen, ik ook."

