Assisen: "Kroniek van aangekondigde moord" (familie)

Volgens de nabestaanden gaat het niet om een banaal verkeersongeval, maar maakte de man uit Poperinge zich op 1 november 2018 in Vleteren wel degelijk schuldig aan moord op Sharon Gruwez (22).

"U bent een ongelooflijke lafaard"

Meester Jan Leysen verwees in zijn pleidooi eerst naar de specifieke omstandigheden van de fatale crash. K. reed door het rood en botste aan 191 kilometer per uur tegen een geparkeerde bus. "Denkt hij dat dat goed kan eindigen? Daar geloof ik niks van, want hij is een autofreak en hij kent die bocht."

Ook aan het vermeende geheugenverlies van de beschuldigde hecht de advocaat van de vader van het slachtoffer geen geloof. "K., je bent een ongelooflijke lafaard. Niet alleen omdat je op vrouwen en op dieren slaat. Maar je hebt een vrouw doodgereden en je hebt nog de guts niet om te zeggen wat er u bezielde."

Ten slotte suggereerde meester Leysen dat K. misschien zelf uit het leven wilde stappen. "Als ik u niet kan hebben, dan zal niemand u hebben. Ik zal tegen een boom rijden en het zal direct gedaan zijn", verklaarde hij volgens meerdere getuigen. Volgens de burgerlijke partijen wist de beschuldigde immers dat hij Sharon kwijt was.

"Kroniek van een aangekondigde moord"

Meester Nina Van Eeckhaut somde een reeks eerdere feiten van partnergeweld op. K. bleef ook zijn vorige partners steeds lastigvallen. "Die man stalkt op manieren die een zinnig mens zich niet kan voorstellen." Voor de advocate van de mama en de pluspapa van Gruwez was het dan ook de kroniek van een aangekondigde moord.

Heel wat getuigen dachten dan ook onmiddellijk dat de crash moedwillig werd veroorzaakt. "Hij heeft eigenlijk gedaan wat hij al die jaren al had aangekondigd. Dat was geen ongeval, het was moord. Hij reed hier bijna vier keer de toegelaten snelheid. Dat is hors categorie, zoals 480 rijden op de autostrade."

De familie Gruwez is ervan overtuigd dat K. het slachtoffer eerst een klap heeft gegeven. "Heeft hij dan het SD-kaartje al weggemaakt? Heeft hij dan al beslist dat hij haar ging meenemen in de dood? Of is die beslissing maar genomen wanneer hij daar wegraast?" Meester Van Eeckhaut sloot haar pleidooi af door voor te lezen hoe het arrest over de schuldvragen zou kunnen klinken.

(lees verder onder de foto)

"Voorbedacht plan"

De advocaat van de peter van Sharon legde uit dat er wel degelijk sprake was van een oogmerk tot doden door bewust zo snel te rijden. "Dan weet je dat er de mogelijkheid is dat er iemand komt te overlijden, want de deskundige heeft gezegd dat niemand die bocht aan die snelheid kan nemen." Meester Pieterjan Van Muysen voegde eraan toe dat K. bovendien wist dat het slachtoffer geen gordel droeg. "Eén minuut heeft hij bewust en doordacht dat gaspedaal vol ingeduwd, terwijl hij weet dat hij niet naar zee gaat. Dat is het plan, dat is de voorbedachtheid."

Meester Toon Deschepper omschreef het slachtoffer als sociaal en vriendelijk, waardoor ze de tegenpool was van de beschuldigde. Sharon Gruwez hoopte tevergeefs dat ze K. kon veranderen. "Sharon zat in een verstikkende relatie, waarbij haar alle zuurstof ontnomen is. Hij heeft haar niet alleen die fatale nacht de dood ingejaagd. Ook de twee jaren voordien heeft hij haar alle leven ontnomen."

De advocaat van de tante van Sharon pleitte ook dat zijn cliënte het onderzoek absoluut niet probeerde te manipuleren. "Ze was er wel rotsvast ervan overtuigd dat er geen sprake was van een ongeval. Gelukkig heeft ze als advocate de familie aangespoord om vlug naar de onderzoeksrechter te gaan."

"Fatale cocktail"

Meester Filip De Reuse hekelde de vele leugens van de beschuldigde. "Hij liegt over alles, zijn ontslag is daar een typisch voorbeeld van." K. verwijt ook heel wat getuigen dat ze liegen. "Het is allemaal niet waar, meneer K. Iedereen liegt, hij is het grote slachtoffer." Ook zijn verhaal over de nacht van de feiten werd stevig door de mangel gehaald. "Uw warm bad en uw warm bed zijn maar een deurklink verwijderd, maar we gaan in de kou naar zee. Regelrechte bullshit."

Tijdens zijn pleidooi haalde de raadsman van de grootvader van Sharon ook alle negatieve karaktertrekken van K. aan. De beschuldigde werd door de gerechtspsychiater immers omschreven als een narcistische stalker met een gebrek aan empathie. "Al die karaktereigenschappen hebben gezorgd voor een fatale cocktail. Het is een noodzakelijk puzzelstuk om de puzzel te leggen."

Volgens meester De Reuse gebruikte K. zijn wagen wel vaker als wapen. Hij verwees naar de verklaringen van een vriendin van het slachtoffer. "We hebben haar dikwijls gezegd dat het haar dood ging worden. We wisten allemaal dat het vroeg of laat slecht zou aflopen, we wisten alleen niet hoe. Davy K. heeft van de N8 zijn highway to hell gemaakt. Hij heeft in het verleden heel vaak gedreigd en die nacht heeft hij het ook uitgevoerd."