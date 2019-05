Assisen: Kenneth S. schuldig aan doodslag op stiefdochter

De volksjury heeft Kenneth S. donderdag even na zes uur schuldig verklaard aan doodslag op zijn stiefdochtertje van 2,5 jaar, Elly. Later vanavond beraadt de jury zich over de strafmaat.

Na de replieken van de burgerlijke partijen, de verdediging en het openbaar ministerie heeft de beschuldigde Kenneth S. in het assisenhof in Brugge nogmaals zijn spijt uitgedrukt voor de dood van zijn stiefdochtertje Elly (2,5 jaar) "Het spijt me zo erg wat ik heb gedaan tegenover Elly en jullie familie. Ik voel me zo beschaamd en heb de dood van Ellytje zeker niet gewild. Op dat moment raakte ik mijn zelfbeheersing totaal kwijt. Wat ben ik toch een enorme klootzak geweest om dit zo aan te voelen."

"Zal straf accepteren"

Bij de gevolgen had de Menenaar naar eigen zeggen niet stilgestaan. "Hoe zwaar mijn straf ook zal zijn, ik zal ze accepteren. Het mooiste wat jullie hadden, heb ik afgenomen. Dit had nooit mogen gebeuren. Had ik het maar meteen aan de dokters gezegd, maar mijn schaamte was zo groot, dat ik niet durfde. Het spijt me voor al het leed dat jullie voelen door mij. Het hof en de jury hebben zich om 15.40 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. Voor doodslag riskeert de man 30 jaar opsluiting. Als de jury het standpunt van de verdediging volgt, is 15 jaar de maximumstraf.

Lees ook: